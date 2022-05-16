UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Апелляционный суд окончательно запретил Компартию Украины

Фото: Коммунистическая партия Украины окончательно запрещена (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Окончательным прекращением деятельности Коммунистической партии Украины завершился многолетний судебный процесс. Запрет партии подтвердила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Совгири.

Окончательный запрет КПУ подтвержден спустя более 6 лет после принятия "декоммунизационного закона". После осуждения коммунистического режима и запрета на пропаганду его символики суд должен был решить вопрос существования Компартии.

В декабре 2015 года Окружной адмистративный суд Киева прекратил деятельность КПУ. Однако решение законной силы так и не приобрело из-за апелляции коммунистов. Несмотря на невозможность участия в выборах, партия фактически существовала до сих пор и даже собирала членские взносы с партийцев.

"Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", – заявила депутат Совгиря.

КПУ основана на съезде в Донецке в 1993 году. Пророссийская партия была представлена ​​фракциями в Верховной Раде ІІ-го (пик – 95 депутатов), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) и VII-го (32) созывов. С 2014 года часть ее партийцев способствовала агрессии РФ и стала коллаборационистами.

Напомним, что Верховная Рада ликвидировала фракцию ОПЗЖ во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КПУ