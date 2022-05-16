RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України

Фото: Комуністична партія України остаточно заборонена (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Остаточним припиненням діяльності Комуністичної партії України завершився багаторічний судовий процес. Заборону партії підтвердила постійна представниця Верховної Ради в Конституційному суду Ольга Совгиря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепки Совгирі.

Остаточна заборона КПУ підтверджена через понад 6 років після ухвалення "декомунізаційного закону". Після засудження комуністичного режиму та заборони пропаганди його символіки суд повинен був вирішити питання існування Компартії.

У грудні 2015 року Окружний адмістративний суд Києва припинив діяльність КПУ. Однак, рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів. Попри неможливість брати участь у виборах, партія фактично існувала досі й навіть збирала членські внески з партійців.

"Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України вступило у законну силу", – заявила депутатка Совгиря.

КПУ заснована на з'їзді в Донецьку в 1993 році. Проросійська партія була представлена фракціями у Верховній Раді ІІ-го (пік – 95 депутатів), ІІІ-го (120), IV-го (65), V-го (21), VI-го (27) та VII-го (32) скликань. Із 2014 року частина її партійців сприяла агресії РФ і стала колабораціоністами.

Нагадаємо, що Верховна Рада ліквідувала фракцію ОПЗЖ під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КПУ