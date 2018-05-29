Высший совет правосудия уволил судью, давшему Крысину условный срок

Был уволен судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

В частности, сообщается, что ВСП во вторник, 29 мая, удовлетворил заявление об отставке Линника и уволил его с занимаемой должности.

Напомним, что именно Линник был судьей в деле руководителя группы "титушек" Юрия Крысина и вынес ему приговор в виде условного срока.

Также ВСП принял решение об увольнении еще пяти судей, среди которых:

судья апелляционного суда Тернопольской области Загорский Александр;

судья Овручского районного суда Житомирской области Кондратюк Владимир;

судья апелляционного суда Кировоградской области НовицкийЭдуард;

судья Киевского апелляционного административного суда Твердохлеб Валентина;

судья Шишацкого районного суда Полтавской области Колос Юрий.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку руководителя группы "титушек" Юрия Крысина, подал в отставку.