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Высший совет правосудия уволил судью, давшему Крысину условный срок

НовостиОбщество    29.05.2018 - 15:29
Фото: Олег Линник (УНИАН)
Фото: Олег Линник (УНИАН)

Был уволен судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник

Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

В частности, сообщается, что ВСП во вторник, 29 мая, удовлетворил заявление об отставке Линника и уволил его с занимаемой должности.

Напомним, что именно Линник был судьей в деле руководителя группы "титушек" Юрия Крысина и вынес ему приговор в виде условного срока.

Также ВСП принял решение об увольнении еще пяти судей, среди которых:

судья апелляционного суда Тернопольской области Загорский Александр;

судья Овручского районного суда Житомирской области Кондратюк Владимир;

судья апелляционного суда Кировоградской области НовицкийЭдуард;

судья Киевского апелляционного административного суда Твердохлеб Валентина;

судья Шишацкого районного суда Полтавской области Колос Юрий.

Напомним, как сообщалось ранее, ранее судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку руководителя группы "титушек" Юрия Крысина, подал в отставку.

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Теги публикации: увольнение, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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