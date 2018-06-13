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Апеляційний суд почав засідання у справі Крисіна

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 15:45
Фото: Юрій Крисін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На засідання не прибула потерпіла Світлана Кирилаш

Апеляційний суд Києва почав розгляд апеляційних скарг, поданих прокурором та представниками потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року, яким Юрія Крисіна визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.  

Так, Крисіна визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

На засідання не прибула потерпіла Світлана Кирилаш.

Нагадаємо, 29 травня Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Линника, який дав Крисіну умовний термін.

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Теги публікації: журналисты, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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