Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской

Киевский апелляционный суд в понедельник, 6 декабря, разрешил задержание бывшей главы крымской оккупационной прокуратуры Натальи Поклонской. Ее задержание необходимо для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда .

"06 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении прокурором разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено.

"Постановлено новое решение, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской с целью ее участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируется в сообщении.