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Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:55
Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской Фото: суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Киевский апелляционный суд в понедельник, 6 декабря, разрешил задержание бывшей главы крымской оккупационной прокуратуры Натальи Поклонской. Ее задержание необходимо для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"06 декабря 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным постановлением отказано в удовлетворении прокурором разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворено, постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 отменено.

"Постановлено новое решение, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание Поклонской с целью ее участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде, после чего украинская сторона заявила, что будет работать над ее задержанием.

Украинские органы объявили ее в розыск за пособничество оккупации Крыма, также Киев считает, что она незаконно преследовала противников российского режима на полуострове, в частности, представителей Меджлиса, а также режиссера Олега Сенцова.

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Апелляционный суд Киева Наталья Поклонская
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