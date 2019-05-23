В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку

Зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", - заявил Богдан.



По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.



"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", - добавил Богдан.

22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 39 000 голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения" - для этого выделен конкретный срок - 92 дня.

Напомним, Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки назначенных глав ведомства, отреагировав таким образом на обращения СМИ и общественных организаций о том, что глава АП Богдан может подпадать под люстрацию.