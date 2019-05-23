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В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку


Глава Администрации президента заявил, что есть предусмотренные законом случаи прекращения полномочий президента

Зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", - заявил Богдан.

По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.

"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", - добавил Богдан.

22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 39 000 голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения" - для этого выделен конкретный срок - 92 дня.

Напомним, Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки назначенных глав ведомства, отреагировав таким образом на обращения СМИ и общественных организаций о том, что глава АП Богдан может подпадать под люстрацию.

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