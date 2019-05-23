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В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку

Новости » Политика    23.05.2019 - 23:04
В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Глава Администрации президента заявил, что есть предусмотренные законом случаи прекращения полномочий президента

Зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает РБК-Украина.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", - заявил Богдан.

По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.

"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", - добавил Богдан.

22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 39 000 голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения" - для этого выделен конкретный срок - 92 дня.

Напомним, Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки назначенных глав ведомства, отреагировав таким образом на обращения СМИ и общественных организаций о том, что глава АП Богдан может подпадать под люстрацию.

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