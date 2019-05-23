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В АП сприйняли петицію про відставку Зеленського як жарт

Новини » Політика    23.05.2019 - 23:04
В АП сприйняли петицію про відставку Зеленського як жарт
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Голова Адміністрації президента заявив, що є передбачені законом випадки припинення повноважень президента

Зареєстрована на сайті президента України петиції про відставку Володимира Зеленського була розцінена в Адміністрації президента як жарт. Про це заявив голова АП Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

"Ми розцінюємо цю петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента. Ці петиції не є підставою для реагування шляхом припинення повноважень президента", - заявив Богдан.

З його слів, велика підтримка петиції продемонструвала АП, що частина українців не задоволена діями Володимира Зеленського.

"Але в будь-якому випадку, ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента. Ми будемо старатися, щоб ця частина зменшувалась шляхом їх переконання", - додав Богдан.

22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського. На даний момент петиція вже набрала більше 39 000 голосів за необхідних 25 тисяч. Тепер вона в статусі "очікує розгляду" - для цього виділено конкретний термін - 92 дні. 

Нагадаємо, Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента Володимира Зеленського надати копії трудових книжок і інформацію про початок люстраційної перевірки призначених голів відомства, відреагувавши таким чином на звернення ЗМІ та громадських організацій про те, що голова АП Богдан може підпадати під люстрацію.
 

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