В АП согласовали спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд

В частности, согласована формула по преодолению права вето совета международных экспертов

Спорные вопросы относительно голосования за антикоррупционный суд были согласованы еще в пятницу, 1 июня. Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Еще в пятницу прогнозировалось, что будет позитивное голосование на четверг после прохождения всех правок", - сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что также была найдена формула по преодолению права вето совета международных экспертов.

"Формулу нашли, с этим все нормально", - подчеркнул источник.

Напомним, ранее два чиновника на условиях анонимности рассказали РБК-Украина, что на сегодняшнем срочном совещании у премьер-министра рассматривались вопросы заявления о возможной отставке Владимира Гройсмана в случае несоздания Антикоррупционного суда, отставки министра финансов Александра Данилюка и ситуация относительно заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам деятельности адвокатуры и регулирования предоставления правовой помощи гражданам комитета парламента по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Андрей Помазанов отмечал, что в Администрации президента (АП) просят найти смешанную форму преодоления вето совета экспертов антикоррупционного суда.