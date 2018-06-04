Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В АП согласовали спорные вопросы по голосованию за антикоррупционный суд

НовостиПолитика    04.06.2018 - 14:58
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В частности, согласована формула по преодолению права вето совета международных экспертов

Спорные вопросы относительно голосования за антикоррупционный суд были согласованы еще в пятницу, 1 июня. Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Еще в пятницу прогнозировалось, что будет позитивное голосование на четверг после прохождения всех правок", - сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что также была найдена формула по преодолению права вето совета международных экспертов.

"Формулу нашли, с этим все нормально", - подчеркнул источник.

Напомним, ранее два чиновника на условиях анонимности рассказали РБК-Украина, что на сегодняшнем срочном совещании у премьер-министра рассматривались вопросы заявления о возможной отставке Владимира Гройсмана в случае несоздания Антикоррупционного суда, отставки министра финансов Александра Данилюка и ситуация относительно заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам деятельности адвокатуры и регулирования предоставления правовой помощи гражданам комитета парламента по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Андрей Помазанов отмечал, что в Администрации президента (АП) просят найти смешанную форму преодоления вето совета экспертов антикоррупционного суда.

Рада выйдет на голосование по антикоррупционному суду в четверг, - Парубий Гройсман проведет встречу с руководителями фракций
Теги публикации: Администрация Президента Украины, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top