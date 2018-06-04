Стало известно, о чем говорили министры на совещании у Гройсмана

На совещании у премьера обсуждали отставки Гройсмана, Данилюка и заявления Линчевского

На сегодняшнем срочном совещании у премьер-министра рассматривались вопросы заявления о возможной отставке Владимира Гройсмана в случае несоздания Антикоррупционного суда, отставки министра финансов Александра Данилюка и ситуация в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Об этом РБК-Украина рассказали сразу два чиновника на условиях анонимности.

"Премьер объяснял свою позицию по отставке и по Данилюку. Он считает, что надо голосовать за суд, так как без него будет нам трудно войти в осень. Заявление - простимулирует депутатов", - сообщил собеседник, который принимал участие в совещании у премьера.

По поводу возможной отставки министра финансов Александра Данилюка, Владимир Гройсман сказал ждать новостей в ближайшее время, рассказали источники РБК-Украина. При этом, собеседник считает, соответствующее решение уже принято.

"Я думаю, что никаких проблем там не будет (с отставкой Данилюка, - ред.)", - ответил он на вопрос РБК-Украина по поводу того, что нашлись уже необходимые голоса народных депутатов для принятия решения об отставке. В то же время пока не известно, будет ли такое голосование на этой неделе, поскольку еще нет соответствующего представления премьер-министра.

Другой источник в правительстве сообщил, что в отношении некорректных заявлений заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского решили, что "если это правда, то должен нести ответственность, если перекрутили - пусть подробно объясняет и опровергает".

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина, уже на этой неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов.