В АП узгодили спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд

Зокрема, узгоджено формулу щодо подолання права вето ради міжнародних експертів

Спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд були узгоджені ще у п'ятницю, 1 червня. Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело.

"Ще у п'ятницю прогнозувалось, що буде позитивне голосування на четвер після проходження всіх правок", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що також була знайдена формула щодо подолання права вето ради міжнародних експертів.

"Формулу знайшли, з цим все нормально", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, раніше два чиновника на умовах анонімності розповіли РБК-Україна, що на сьогоднішній терміновій нараді у прем'єр-міністра розглядалися питання заяви про можливу відставку Володимира Гройсмана в разі нестворення Антикорупційного суду, відставки міністра фінансів Олександра Данилюка та ситуація щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Зазначимо, що глава підкомітету з питань діяльності адвокатури та регулювання надання правової допомоги громадянам комітету парламенту з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Андрій Помазанов зазначав, що в Адміністрації президента (АП) просять знайти змішану форму подолання вето ради експертів антикорупційного суду.