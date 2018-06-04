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В АП узгодили спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд

НовиниПолітика    04.06.2018 - 14:58
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, узгоджено формулу щодо подолання права вето ради міжнародних експертів

Спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд були узгоджені ще у п'ятницю, 1 червня. Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело.

"Ще у п'ятницю прогнозувалось, що буде позитивне голосування на четвер після проходження всіх правок", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що також була знайдена формула щодо подолання права вето ради міжнародних експертів.

"Формулу знайшли, з цим все нормально", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, раніше два чиновника на умовах анонімності розповіли РБК-Україна, що на сьогоднішній терміновій нараді у прем'єр-міністра розглядалися питання заяви про можливу відставку Володимира Гройсмана в разі нестворення Антикорупційного суду, відставки міністра фінансів Олександра Данилюка та ситуація щодо заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Зазначимо, що глава підкомітету з питань діяльності адвокатури та регулювання надання правової допомоги громадянам комітету парламенту з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Андрій Помазанов зазначав, що в Адміністрації президента (АП) просять знайти змішану форму подолання вето ради експертів антикорупційного суду.

Рада вийде на голосування по антикорупційному суду в четвер, - Парубій Гройсман проведе зустріч з керівниками фракцій
Теги публікації: Адміністрація Президента України, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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