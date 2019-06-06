АП до сих пор не предоставила часть документов в деле Ющенко, - ГПУ

Администрация президента Украины не предоставила управлению спецрасследований Генеральной прокуратуры часть документов по делу о завладении государственным имуществом экс-президентом Виктором Ющенко и другими экс-чиновниками. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в генеральной прокуратуре.

По словам источника, документы были запрошены в то время, когда президентом Украины был Петр Порошенко.

"До сегодняшнего дня при администрации предыдущего президента (Петра Порошенко - ред.) отказывались... Нам сегодня не выдали часть документов, которые стали основанием для передачи, о распоряжении объектами имущества", - сказал источник.

Как сообщало РБК-Украина, бывший президент Виктор Ющенко в начале июня лично прибыл в Генеральную прокуратуру и получил сообщение о подозрении в завладении государственным имуществом.

Начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов сказал РБК-Украина, что в подозрении говорится о том, Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища Межгорье стоимостью 540 млн грн.