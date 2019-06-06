АП досі не надала частину документів у справі Ющенка, - ГПУ

Адміністрація президента України не надала управлінню спецрозслідувань Генеральної прокуратури частину документів у справі щодо заволодіння державним майном екс-президентом Віктором Ющенком та іншими екс-посадовцями. Про це у коментарі РБК-Україна повідомило джерело у генеральній прокуратурі.

За словами джерела, документи були запитані у той час, коли президентом України був Петро Порошенко.

"До сьогодні при адміністрації попереднього президента (Петра Порошенка, - ред.) відмовлялися… Нам до сьогодні не видали частину документів, яка стала підставою для передачі, щодо розпорядження об’єктами майна", - сказало джерело.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній президент Віктор Ющенко на початку червня особисто прибув до Генеральної прокуратури та отримав повідомлення про підозру у заволодінні державним майном.

Начальник другого слідчого управління спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Радіонов сказав РБК-Україна, що у підозрі йдеться про те, Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища Межигір’я вартістю 540 млн грн.