В АП рассказали подробности визита Зеленского во Францию и Германию

В Администрации президента Владимира Зеленского рассказали подробности его визита во Францию и Германию. Об этом сообщает на официальном сайте президента.

Как известно, Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия.

Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. В частности, в понедельник планируется визит президента во Францию, а на следующий день в Германию.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

Также 20 мая Меркель выразила поддержку Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".