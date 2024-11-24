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AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакували Дніпро

Фото: Україна показала уламки нової експериментальної ракети РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Саме нею окупанти ударили по заводу у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

 

"Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину", - зауважили представники видання.

Нова балістична ракета Росії

Нагадаємо, що РБК-Україна вже повідомляло, що цього тижня Росія вперше застосувала проти України нову балістичну ракету. Повітряні сили ЗСУ спочатку заявили, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

У мережі припустили, що Росія вперше використала ракету "Рубєж". Більше про цю ракету - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Натомість російський диктатор Володимир Путін заявив, що це нібито був випробувальний пуск ракетної системи "Орєшнік". Українська розвідка повідомила, що росіяни випустили по Дніпру ракету з комплексу "Кедр".

Начальник ГУР Кирило Буданов пояснював, що йдеться про одну й ту ж ракету, використана Путіним назва "Орєшнік" - це ракетна програма, а "Кедр" - ракетна система.

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