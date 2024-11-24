AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковали Днепр

Новая баллистическая ракета России

Напомним, что РБК-Украина уже сообщало, что на этой неделе Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Воздушные силы ВСУ поначалу заявили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.

В сети предположили, что Россия впервые использовала ракету "Рубеж". Больше об этой ракете – узнайте в материале РБК-Украина.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это якобы был испытательный пуск ракетной системы "Орешник". Украинская разведка сообщила, что россияне выпустили по Днепру ракету из комплекса "Кедр".

Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснял, что речь идет об одной и той же ракете, использованное Путиным название "Орешник" - это ракетная программа, а "Кедр" - ракетная система.

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