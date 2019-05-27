В АП подтвердили поиски офиса для переезда

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского до сих пор подыскивают варианты для переезда из здания на улице Банковой в Киеве. Об этом в интервью НВ заявил замглавы АП Юрий Костюк.

По его словам, сотрудники Администрации президента хотят переехать, однако новый офис должен быть бюджетным и соответствовать необходимым нормам безопасности.

"Потому что, честно скажу, очень тяжело работать в этом здании, это правда. Мы выступали на iForum и почувствовали контраст…Я говорил…, что это сделать будет очень тяжело. Нам тогда (после оглашения результатов выборов, - ред.) говорили, что это практически невозможно. Но когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть - и переехать отсюда", - отметил Костюк.

Он также сравнил здание на Банковой "со смесью университета с домом Пшонки (бывшего генпрокурора, - ред.) и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного".

"Еще смущает, что почти везде зашторены окна. И проблемы с wi-fi. Это тоже из-за безопасности, но всегда прикрываться словом безопасность нельзя. В XXI-м веке можно уже что-то придумать, чтобы был нормальный интернет", - добавил Костюк.

Напомним, в апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АПУ из здания на Банковой.

Начальник государственной охраны Валерий Гелетей отметил, что идея о переносе Администрации президента - "не лучший вариант".