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В АП ожидают завершения судебной реформы в начале 2019

НовостиПолитика    13.06.2018 - 10:00
Фото: Алексей Филатов (president.gov.ua)
Фото: Алексей Филатов (president.gov.ua)

По словам Филатова, осталось создать Высший суд интеллектуальной собственности и антикоррупционный суд

Судебная реформа в Украине будет завершена не позднее начала 2019 года. Об этом во время международного судебно-правового форума сообщил заместитель главы Администрации президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Нужно быть реалистами. Ничего не происходит в магически короткие сроки, когда речь идет о глобальных общественных и государственных изменениях. Осталось создать на институционной составляющей Высший суд интеллектуальной собственности. Осталось создать Высший антикоррупционный суд. На этом, думаю, что эта составляющая судебной реформы будет завершена. Ожидать этого следует не позднее чем начало 2019 года", - заявил Филатов.

Напомним, 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда.

Позже, 11 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". 
 

Президент подписал закон об антикоррупционном суде Для запуска антикоррупционного суда достаточно полгода, - Сытник
Теги публикации: Администрация Президента Украины, Судебная реформа, НАБУ, Борис Филатов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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