В АП ответили Луценко на дела из-за заявлений по Донбассу

Фото: Юлия Мендель (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского не понимают, какими основаниями руководствовался Луценко, когда открывал дела

В Администрации президента прокомментировали три уголовных производства, которые открыл генеральный прокурор Юрий Луценко в ответ на заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, у Зеленского не понимают, какими основаниями руководствовался глава ГПУ, когда открывал производства.

"Мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела. Ведь в прошлый раз глава украинской делегации объяснил все вопросы так называемой экономической блокады на Донбассе и по обстрелам в ответ", - заявила Мендель.

Пресс-секретарь президента отметила, что в АП удивлены отсутствием реакции Луценко на визиты депутата Верховной рады Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.

"Нас удивляет, что генпрокурор не отреагировал на то, что народный депутат Юрий Бойко и Медведчук уже дважды ездили в страну-агрессор и там встречались с представителями РФ и крупнейшей госкомпанией. Нет никаких правовых решений по этому поводу", - подчеркнула она.

Напомним, 7 июня ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу. В частности, Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 июня представители ТКГ на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО.

Отметим, Трехсторонняя контактная группа в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.