В АП відповіли Луценку на справи через заяви по Донбасу

Фото: Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського не розуміють, якими підставами керувався Луценко, коли відкривав справи

В Адміністрації президента прокоментували три кримінальні провадження, які відкрив генеральний прокурор Юрій Луценко у відповідь на заяву очільника української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми. Про це заявила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у Зеленського не розуміють, якими підставами керувався очільник ГПУ, коли відкривав провадження.

"Ми не розуміємо, якими підставами керувався генеральний прокурор, коли відкривав ці справи. Адже минулого разу очільник української делегації пояснив усі питання щодо так званої економічної блокади на Донбасі і щодо обстрілів у відповідь", - заявила Мендель.

Прес-секретар президента зазначила, що в АП здивовані відсутністю реакції Луценка на візити депутата Верховної ради Юрія Бойка та Віктора Медведчука до РФ.

"Нас дивує, що генпрокурор не відреагував на те, що народний депутат Юрій Бойко та Медведчук вже двічі їздили до країни-агресора і там зустрічались з представниками РФ та найбільшою держкомпанією. Немає ніяких правових рішень з цього приводу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 7 червня ГПУ завела справи після резонансних заяв щодо Донбасу. Зокрема, Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України, державної зради.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Відзначимо, Тристороння контактна група в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.