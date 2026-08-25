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АОЗ ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю наземних дронів: які НРК закуплять

14:34 25.08.2026 Вт
2 хв
Які наземні роботизовані комплекси отримають військові та хто зможе побороти за контракт?
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Україні (Getty Images)

Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) відповідно до тактико-технічних характеристик, визначених Міністерством оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Які НРК буде закуплено

АОЗ ДОТ планує закупити НРК двох типів: логістичні - для перевезення вантажів, доставки забезпечення та евакуації поранених, і ударні - для ураження визначених цілей. НРК мають бути здатні працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати надійне дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу комплексу.

Хто може взяти участь у тендері на НРК

До участі у закупівлі запрошуються виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим характеристикам і вимогам. Одна з ключових умов - наявність щонайменше одного кодифікованого НРК.

Тендер проходитиме за вже перевіреною системою: комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу, у кожному класі - 4 або 5 лотів, а один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, такий підхід дозволить залучити до постачання кількох виробників і створити більше можливостей для конкуренції між ними. Закупівля проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель.

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"Тендер - це один з найкращих інструментів для цього, адже ми можемо закупити більше засобів за ті самі кошти, мінімізувати ризик зривів постачання, розподіливши замовлення по різних виробниках. Тож в цьому напрямку рухаємось і далі", - зазначив Банік.

Умови участі, перелік необхідних документів та порядок подання пропозицій опубліковані на офіційному сайті АОЗ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що закупівельний ресурс АОЗ ДОТ на озброєння та військову техніку зріс майже втричі за рік, а міжнародне фінансування — у 16 разів.

Водночас повідомлялося, що тендерна реформа Міноборони забуксувала через відсутність затверджених тактико-технічних характеристик, а джерела у галузі попереджали про ризик розриву постачань озброєння для фронту вже за кілька місяців.

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