АОЗ ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю наземних дронів: які НРК закуплять

Які НРК буде закуплено

АОЗ ДОТ планує закупити НРК двох типів: логістичні - для перевезення вантажів, доставки забезпечення та евакуації поранених, і ударні - для ураження визначених цілей. НРК мають бути здатні працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати надійне дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу комплексу.

Хто може взяти участь у тендері на НРК

До участі у закупівлі запрошуються виробники та постачальники, продукція яких відповідає встановленим характеристикам і вимогам. Одна з ключових умов - наявність щонайменше одного кодифікованого НРК.

Тендер проходитиме за вже перевіреною системою: комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу, у кожному класі - 4 або 5 лотів, а один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, такий підхід дозволить залучити до постачання кількох виробників і створити більше можливостей для конкуренції між ними. Закупівля проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель.

"Тендер - це один з найкращих інструментів для цього, адже ми можемо закупити більше засобів за ті самі кошти, мінімізувати ризик зривів постачання, розподіливши замовлення по різних виробниках. Тож в цьому напрямку рухаємось і далі", - зазначив Банік.

Умови участі, перелік необхідних документів та порядок подання пропозицій опубліковані на офіційному сайті АОЗ.