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АОЗ ДОТ наростила закупівлі озброєння втричі за рік: Жумаділов розкрив досягнення перед звільненням

14:19 20.08.2026 Чт
2 хв
Скільки дронів, боєприпасів і техніки отримала армія у 2026 році?
aimg Лев Шевченко
АОЗ ДОТ наростила закупівлі озброєння втричі за рік: Жумаділов розкрив досягнення перед звільненням Фото: Арсен Жумаділов (сайт Міноборони)
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Агенція оборонних закупівель (АОЗ ДОТ) наростила фінансовий ресурс на озброєння та військову техніку майже втричі за рік, а міжнародне фінансування зросло у 16 разів.

Про це повідомив очільник АОЗ ДОТ Арсен Жумаділов під час пресконференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Про зростання фінансування

За словами Жумаділова, закупівельний ресурс агенції за останній рік зріс майже втричі: якщо у 2025 році фінансування озброєння та військової техніки становило 633,3 млрд грн, то доведений ресурс на 2026 рік сягнув 1,717 трлн грн - це зростання приблизно у 2,7 раза.

Окремо очільник АОЗ відзначив зростання міжнародного фінансування як ознаку довіри партнерів: порівняно з початком 2025 року воно зросло у 16 разів - зокрема завдяки європейським механізмам, платформі UNITED24, двостороннім механізмам, а також за рахунок кредиту ЄС.

АОЗ ДОТ наростила закупівлі озброєння втричі за рік: Жумаділов розкрив досягнення перед звільненням

Фото: масштабування постачання (інфографіка АОЗ ДОТ)

Зростання ресурсу дозволило масштабувати постачання летальної номенклатури: за перше півріччя 2026 року армія отримала 2 470 288 FPV-дронів (з них 341 644 — звичайні, без оптоволокна) та 121 228 мультироторних дронів. Для порівняння, за весь 2025 рік було поставлено 2 197 857 FPV та 98 716 мультироторних дронів, а за 2024 рік — 341 644 та 38 778 відповідно.

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Про виконання плану постачання та Dot-Chain Defence

За результатами другого кварталу 2026 року АОЗ забезпечила безперервність постачання летальної номенклатури: план на 2026 рік виконано на 63% по FPV, 69% по боєприпасах, 96% по техніці та 88% по БПЛА.

Найвищий показник - 98% - зафіксовано в межах програми Dot-Chain Defence, за якою замовником озброєння виступає військовий. Завдяки програмі, зокрема, реалізовано авансування за є-балами, розширено номенклатуру, а також підключено інші складові Сил оборони - Нацгвардію, ДПСУ та Нацполіцію.

За даними АОЗ, у межах Dot-Chain Defence поставлено понад 1,2 млн засобів (включно з є-балами), до системи підключено 486 бойових підрозділів, середній строк поставки становить близько девʼять днів, а рекордна поставка була здійснена за одну добу.

Нагадаємо, раніше очільник АОЗ Арсен Жумаділов подав у відставку з посади голови агенції. Його останній робочий день - 31 серпня.

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