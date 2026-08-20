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АОЗ ДОТ нарастила закупки вооружения втрое в год: Жумадилов раскрыл достижения перед увольнением

14:19 20.08.2026 Чт
2 мин
Сколько дронов, боеприпасов и техники получила армия в 2026 году?
aimg Лев Шевченко
АОЗ ДОТ нарастила закупки вооружения втрое в год: Жумадилов раскрыл достижения перед увольнением Фото: Арсен Жумадилов (сайт Минобороны)
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Агентство оборонных закупок (АОЗ ДОТ) нарастило финансовый ресурс на вооружение и военную технику почти в три раза в год, а международное финансирование выросло в 16 раз.

Об этом сообщил глава АОЗ ДОТ Арсен Жумадилов во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

О росте финансирования

По словам Жумадилова, закупочный ресурс агентства за последний год вырос почти в три раза: если в 2025 году финансирование вооружения и военной техники составило 633,3 млрд грн, то доведенный ресурс на 2026 год достиг 1,717 трлн грн – это рост примерно в 2,7 раза.

Отдельно глава АОЗ отметил рост международного финансирования как признак доверия партнеров: по сравнению с началом 2025 года он вырос в 16 раз - в частности, благодаря европейским механизмам, платформе UNITED24, двусторонним механизмам, а также за счет кредита ЕС.

АОЗ ДОТ нарастила закупки вооружения втрое в год: Жумадилов раскрыл достижения перед увольнением

Фото: масштабирование поставок (инфографика АОЗ ДОТ)

Рост ресурса позволил масштабировать поставки летальной номенклатуры: за первое полугодие 2026 года армия получила 2 470 288 FPV-дронов (из них 341 644 - обычные, без оптоволокна) и 121 228 мультироторных дронов. Для сравнения, за весь 2025 год было поставлено 2197857 FPV и 98716 мультироторных дронов, а за 2024 год - 341644 и 38778 соответственно.

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О выполнении плана поставки и Dot-Chain Defence

По результатам второго квартала 2026 года АОЗ обеспечила непрерывность поставок летальной номенклатуры: план на 2026 год выполнен на 63% по FPV, 69% по боеприпасам, 96% по технике и 88% по БПЛА.

Самый высокий показатель – 98% – зафиксирован в рамках программы Dot-Chain Defence, по которой заказчиком вооружения выступает военный. Благодаря программе, в частности, реализовано авансирование по е-балам, расширена номенклатура, а также подключены другие составляющие Сил обороны - Нацгвардия, ГНСУ и Нацполиция.

По данным АОЗ, в рамках Dot-Chain Defence поставлено более 1,2 млн средств (включая е-баллы), к системе подключено 486 боевых подразделений, средний срок поставки составляет около девяти дней, а рекордная поставка была осуществлена за одни сутки.

Напомним, ранее глава АОЗ Арсен Жумадилов подал в отставку с должности главы агентства. Его последний рабочий день – 31 августа.

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