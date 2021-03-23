АО "Ровногаз" советует покупать сертифицированное газовое оборудование

С начала года в центры обслуживания 104ua Клиентское пространство в Ровенской области обратилось около 200 клиентов за консультациями по подключению газа и приобретение газового оборудования.

"Для тех потребителей, которые хотят газифицировать дом или предприятие и стремятся оптимизировать затраты и время, в АО "Ровногаз" разработали комплексную услугу присоединения "под ключ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, услуга позволяет синхронизировать все этапы работ, предусматривает одновременное выполнение проектирования, строительно-монтажных работ наружных и внутренних сетей, пуск газа, подбор и установка оборудования, техническое обслуживание.

"Заказать услугу "под ключ" можно у 104 ua Клиентских пространствах по месту жительства. Для этого нужно обратиться с заявлением к персональному менеджеру и предоставить необходимый пакет документов. Важным этапом во время заказа услуги, является подбор оборудования. Оборудование - важная составляющая комфортного и энергоэффективного потребления газа. Каждый заказ клиента сопровождает его персональный менеджер. Он учитывает индивидуальные пожелания клиента, консультирует, сопровождает до полного исполнения АО "Ровногаз" взятых на себя обязательств", - комментирует начальник управления 104ua Клиентского пространства Александр Ващук.

По словам пресс-службы, необходимую информацию в подборе оборудования каждый клиент может получить у своего персонального менеджера.

"Мощность оборудования должна соответствовать потребностям потребления газа. Если потребляемая мощность мала, нет смысла покупать мощное оборудование и наоборот. Отдавать предпочтение лучше оборудованию от ведущих производителей, эксплуатационный срок которого составляет не менее 10 лет и имеет гарантийное сервисное обслуживание", - говорится в сообщении.

Если клиент стремится, чтобы газовое оборудование работало как единый механизм, необходимо установить дополнительные автоматизированные системы.

"В прошлом году фаворитами "умного" Smart-оборудования стали: сигнализатор, который оснащен усовершенствованным полупроводниковым сенсором с двумя датчиками, который обнаруживает отдельно природный и угарный газ, и устройство дистанционной передачи данных 104 ru Smart, который накапливает и сохраняет данные не только значений объема газа, а и изменений конфигурации и аварийных ситуаций", - говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что за подробной консультацией по вопросам получения услуги комплексного присоединения и индивидуального подбора оборудования нужно обращаться к персональным менеджерам в 104 ua Клиентское пространство.