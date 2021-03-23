АТ "Рівнегаз" радить купувати сертифіковане газове обладнання

З початку року до центрів обслуговування 104ua Клієнтський простір у Рівненській області звернулося близько 200 клієнтів за консультаціями з підключення газу та придбання газового обладнання.

"Для тих споживачів, які хочуть газифікувати оселю чи підприємство та прагнуть оптимізувати витрати і час, у АТ "Рівнегаз" розробили комплексну послугу приєднання "під ключ", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, послуга дозволяє синхронізувати усі етапи робіт, передбачає одночасне виконання проектування, будівельно-монтажних робіт зовнішніх і внутрішніх мереж, пуск газу, підбір і встановлення обладнання, технічне обслуговування.

"Замовити послугу "під ключ" можна у 104 ua Клієнтських просторах за місцем проживання. Для цього потрібно звернутися із заявою до персонального менеджера та надати необхідний пакет документів. Важливим етапом під час замовлення послуги, є підбір обладнання. Обладнання - важлива складова комфортного та енергоефективного споживання газу. Кожне замовлення клієнта супроводжує його персональний менеджер. Він враховує індивідуальні побажання клієнта, консультує, супроводжує до повного виконання АТ "Рівнегаз" взятих на себе зобов’язань", - коментує начальник уравління 104ua Клієнтського простору Олександр Ващук.

За словами прес-служби, необхідну інформацію у підборі обладання кожен клієнт може отримати у свого персонального менеджера.

"Потужність обладнання має відповідати потребам споживання газу. Якщо споживча потужність мала – немає сенсу купувати потужне обладнання і навпаки. Надавати перевагу краще обладнанню від провідних виробників, експлуатаційний термін якого становить не менше 10 років та має гарантійне сервісне обслуговування", - йдеться у повдіомленні.

Якщо клієнт прагне, щоб газове обладнання працювало як єдиний механізм, необхідно встановити додаткові автоматизовані системи.

"Минулоріч фаворитами "розумного" Smart-обладнання стали: сигналізатор, оснащений удосконаленим напівпровідниковим сенсором з двома датчиками, який виявляє окремо природній і чадний газ, та пристрій дистанційної передачі даних 104 ua Smart, який накопичує і зберігає дані не тільки значень обсягу газу, а і змін конфігурації та аварійних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за детальною консультацією з питань отримання послуги комплексного приєднання та індивідуального підбору обладнання потрібно звертатися до Персональних менеджерів у 104 ua Клієнтський простір.