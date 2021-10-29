АО "Николаевгаз" призывает потребителей позаботиться о своей безопасности

За 9 месяцев 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" получила 5840 звонков. Около 90%, а это 5120 вызовов, поступивших на номер аварийной газовой службы 104, связаны с утечками газа.

"Наиболее распространенные причины утечек газа – неисправное техническое состояние внутридомовых газовых сетей, использование устаревшего газового оборудования или самостоятельная его замена", - говорится в сообщении.

Специалисты АО "Николаевгаз" советуют потребителям газа тщательно соблюдать правила безопасности пользования газом в быту и позаботиться о регулярном техническом обслуживании своих внутренних газовых сетей и оборудования.

"Согласно действующему законодательству ответственность за техническое состояние и безопасное использование внутренних газовых сетей и оборудования в помещениях несут их владельцы или балансодержатели. Проводить техническое обслуживание имеет право организация, имеющая лицензию на выполнение таких работ, а также соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Николаевгаз" отвечает всем указанным критериям и предлагает свои услуги по проведению технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Для заключения соответствующего договора с компанией необходимо обратиться в Клиентское пространство 104.ua с заявлением.

"Со снижением температуры мы наблюдаем увеличение количества вызовов на номер аварийной службы 104. Поэтому призываем потребителей позаботиться о собственной безопасности, соблюдать правила обращения с газом и газовыми приборами и позаботиться о заключении договоров на техническое обслуживание внутренних сетей", - говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Также в компании напомнили, что с правилами безопасности пользования газом в быту потребители могут ознакомиться, присоединившись к странице АО "Николаевгаз" в сети Фейсбук или найти информацию на официальном сайте компании.