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АТ "Миколаївгаз" закликає споживачів подбати про свою безпеку

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Миколаїв, П'ятниця 29 жовтня 2021 13:38
АТ "Миколаївгаз" закликає споживачів подбати про свою безпеку Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

За 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" отримала 5840 дзвінків. Близько 90%, а це 5120 викликів, що надійшли на номер аварійної газової служби 104, пов'язані з витоками газу.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

"Найбільш поширені причини витоків газу - несправний технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж, використання застарілого газового обладнання або самостійна його заміна", - йдеться в повідомленні.

Фахівці АТ" Миколаївгаз " радять споживачам газу ретельно дотримуватися правил безпеки користування газом у побуті та подбати про регулярне технічне обслуговування своїх внутрішніх газових мереж та обладнання.

"Згідно з чинним законодавством відповідальність за технічний стан і безпечне використання внутрішніх газових мереж і обладнання в приміщеннях несуть їх власники або балансоутримувачі. Проводити технічне обслуговування має право організація, що має ліцензію на виконання таких робіт, а також відповідну матеріально-технічну базу і спеціально навчений персонал", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відмітили, що АТ "Миколаївгаз" відповідає всім зазначеним критеріям і пропонує свої послуги з проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Для укладення відповідного договору з компанією необхідно звернутися в клієнтський простір 104.ua із заявою.

"Зі зниженням температури ми спостерігаємо збільшення кількості викликів на номер аварійної служби 104. Тому закликаємо споживачів подбати про власну безпеку, дотримуватися правил поводження з газом і газовими приладами і подбати про укладення договорів на технічне обслуговування внутрішніх мереж", - говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

Також в компанії нагадали, що з правилами безпеки користування газом в побуті споживачі можуть ознайомитися, приєднавшись до сторінки АТ "Миколаївгаз" в мережі Фейсбук або знайти інформацію на офіційному сайті компанії.

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Миколаїв Газ
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