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"Антверпен" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" знову будуть у ролі аутсайдера (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Антверпен" – "Шахтар" відбудеться на бельгійській землі 4 жовтня. Поєдинок прийме арена "Босейлстадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin фаворитом протистояння назвала "червоних". На перемогу чемпіона Бельгії тут приймають ставки з невеликим коефіцієнтом 1,80. Імовірний успіх "гірників" оцінили балом 4,00. Навіть нічийний підсумок трохи вірогідніший – кеф 3,90.

Незабобонні вболівальники "Шахтаря" розглянуть варіант зі ставкою на мінімальну перемогу команди Патріка ван Леувена з коефіцієнтом 13,00. Перспективний кеф 6,25 заклали на виїзну перемогу "гірників" із голами від обох колективів.

Ще менше віри в спроможність "гірників" здобути позитивний результат у британців із William Hill. Так, коефіцієнт на перемогу "Антверпена" фактично ідентичний – 1,79. А ось на звитягу "Шахтаря" виставили кеф 4,30. Нічия, звісно, вірогідніша та запропонована з балом 4,00.

Непоганий коефіцієнт 5,60 заклали на вилучення в складі однієї з команд. Прихильники талантів венесуельця Кевіна Келсі можуть закластися на ще один гол свого улюбленця в групі Ліги чемпіонів із кефом 4,80.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Антверпена" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" зазнав першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги.

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