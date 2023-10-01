"Антверпен" – "Шахтар". Експрес-презентація другого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1880

Рейтинг УЄФА: 73-тє місце

Титули: 5-разовий чемпіон Бельгії, 4-разовий володар Кубка Бельгії, Суперкубок Бельгії-2023

Найвище досягнення у єврокубках: фінал Кубка кубків 1992/93

Прізвисько: "Великий старий", "червоні"

Домашній стадіон: "Босейлстадіон" (вміщує 16144 глядачів)

Головний тренер: Марк ван Боммель

Капітан: Тобі Алдервейрелд

Найстаріший футбольний клуб Бельгії нарешті дістався до групового етапу Ліги чемпіонів. Саме "Антверпену" належить матрикул "1" Королівської бельгійської футбольної асоціації. Однак, упродовж цих майже півтора століття "червоні" перебувають в тіні інших – "Андерлехта", "Брюгге", "Стандарда". Утім, "Антверпен" – наразі останній представник Бельгії у фіналі єврокубка.

Той спалах "Великого старого" припав на початок 90-х. Віце-чемпіон Європи-1980 Вальтер Меувс очолив команду в 1991 році, а вже за рік здобув із нею Кубок Бельгії. У новому ж розіграші Кубка кубків "Антверпен" спершу йшов важко, заледве здолавши північноірландський "Глеванон", австрійську "Адміру Ваккер" і румунський "Стяуа". Та у півфіналі вдалося вибити московський "Спартак" (0:1, 3:1). Однак, у фіналі команда зазнала поразки від "Парми" Невіо Скали (1:3).

Далі пішли нестабільні роки. Та починаючи від сезону 2018/19, "Великий старий" зачарував стабільністю. "Антверпен" тричі фінішував у Лізі Жупіле на 4-й сходинці, ще одного разу здобув "бронзу", а в сезоні 2022/23 завоював перший за майже 70 років чемпіонський титул. Хоч регулярний сезон команда і завершила третьою, але у фінальній четвірці обійшла всіх.

Чемпіонські медалі антверпенці поклали в Кубок Бельгії. У вирішальному матчі за трофей "Антверпен" здолав "Мехелен", забивши по голу в кожному з таймів. А вже на старті нинішньго сезону "червоні" вдруге обіграли малінців у битві за Суперкубок Бельгії. Цього разу дотиснути суперника вдалося аж у серії пенальті.

Команда

У літнє трансферне вікно "Антверпен" несподівано скромно поводився на ринку. На нових виконавців менеджмент "червоних" витратив менше 10 млн у євровалюті. Найдорожчим підписанням став тепер 17-річний нападник із Франції Іленіхена (6 млн).

Ще 3 "лимони" чемпіон Бельгії віддав за оренду хавбека Кейта з "Левена". Молодий вінгер Ондрейка з "Ельфсборга" коштував усього 1,5 млн євро. Ще чотирьох футболістів "Антверпен" орендував. Із них основними можна назвати центрбека Кулібалі ("Боруссія" Д) та лівого оборонця Вейндала ("Аякс"). Натомість голкіпер Ламменс ("Брюгге") та нападник Еджуке (ЦСКА Москва) наразі отримали ролі резервістів.

Головними ж втратами "Антверпена" стали центрбек Пачо та лівий оборонець Авіла. Перший за 9 мільйонів перебрався до "Айнтрахта". Натомість другого за 12,5 млн євро взяв "Аякс". Хавбеки ж Геркенс, Мійоші та Верстрете провідними на "Босейлстадіон" не були.

Головне досягнення керівництва в міжсезоння – збереження ковалів чемпіонства. Воскреслий форвард Янссен (21 гол у всіх турнірах), ветеран із капітанською пов'язкою Алдервейрелд, голкіпер Бюте (19 кліншитів у Лізі Жупіле) розпочали в складі "червоних" і новий сезон. Усі вони основні й на старті нової кампанії.

Тренер

Марк ван Боммель із тієї категорії фахівців, яких уявляєш тренерами ще в часи ігрової кар'єри. Лідерство, бойові якості, харизма – всіма цими якостями був наділений непоступливий хавбек ПСВ, "Барселони", "Баварії", "Мілана", збірної Нідерландів. Він був чемпіоном чотирьох країн, виграв Лігу чемпіонів, зіграв у фіналі ЧС-2010.

Ван Боммель-тренер розпочинав під крилом екс-керманича національної команди (та тестя) Берта ван Марвейка. Він був асистентом у збірних Саудівської Аравії та Австралії, допоки не взявся за першу самостійну роботу в ПСВ. У дебютний сезон (2018/19) ейндховенці відстали на 3 очки від "Аякса", провалили груповий етап ЛЧ і швидко вилетіли з Кубка Нідерландів.

У другому ж він допрацював лише до грудня. ПСВ провалив старт у чемпіонаті та вилетів із кваліфікації Кубка чемпіонів до Ліги Європи. Фатальними для ван Боммеля став остаточний виліт із єврокубків і поразка від "Фейєнорда" в чемпіонаті. Ейндховенці були на 4-й сходинці в Ередивізі, на ній і фінішували.

Нідерландець узяв паузу в кар'єрі до літа 2021-го, коли очолив "Вольфсбург". Та втримався на посаді в Бундеслізі ван Боммель лише на 4 місяці. Після відмінного старту (13 очок у п'яти турах) "вовки" впали в яму та зазнали чотирьох поразок поспіль. Перетерпіти менеджмент не захотів, тож фахівець неабияк підпсував статистику.

Зате повністю виправив її у скромнішій Лізі Жупіле. Покликав ван Боммеля до Бельгії старий знайомий – екс-хавбек збірної Нідерландів і будівничий "Аякса" зразка фіналу ЛЧ Марк Овермарс. Він став технічним директором "Антверпена" та запросив співвітчизника. Той віддячив за довіру дублем у дебютному сезоні. Далі буде?

Улюбленою формацією ван Боммеля залишаються типові для сучасності 4-2-3-1. Утім, у нинішньому сезоні фахівець продовжив пошуки оптимальних схем. Кілька разів "Антверпен" виходив із 4-3-3, а останнім часом почав експериментувати з 4-1-4-1. Та проти "Шахтаря", найімовірніше, "червоні" зіграють з двома виконавцями в центрі поля, трійкою трохи вище та єдиним нападником.

Сезон 2023/24

Новий сезон "Великий старий" розпочав із важкої перемоги над "Мехеленом" у Суперкубку Бельгії (1:1, пенальті – 5:4). Полярні результати в чемпіонаті. У перших шести турах "червоні" перемогли в трьох матчах. А останні три поєдинки завершили однаково – 0:0.

На європейській арені "Антверпен" розпочав із плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там чемпіон Бельгії двічі здолав АЕК із Афін (1:0, 2:1). Спершу "червоні" тріумфували вдома в меншості (гол Янссена, вилучення Батая), а потім ще й перемогли греків на виїзді (голи Керка та Баліквіші). Фіаско з "Барселоною" у групі (0:5) було прогнозованим.

Головний виклик для "Антверпена" – серйозна гра на кількох фронтах. Двох рівноцінних складів у розпорядженні ван Боммеля немає, тож доведеться йти на жертви. Принаймні до середини грудня пріоритетом для "червоних" буде Ліга чемпіонів. Результати там дозволять підкорегувати плани на сезон напередодні Різдва.