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"Антверпен" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" снова будут в роли аутсайдера (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 встретится с бельгийским "Антверпеном" на выезде.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Антверпен" – "Шахтер" состоится на бельгийской земле 4 октября. Поединок примет арена "Босэйлстадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin фаворитом противостояния назвала "красных". На победу чемпиона Бельгии принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,80. Вероятный успех "горняков" оценили баллом в 4,00. Даже ничейный итог более вероятный – кэф 3,90.

Несуеверные болельщики "Шахтера" рассмотрят вариант со ставкой на минимальную победу команды Патрика ван Леувена с коэффициентом 13,00. Перспективный кэф 6,25 заложили на выездную победу "горняков" с голами от обоих коллективов.

Еще меньше веры в способность "горняков" получить положительный результат у британцев из William Hill. Да, коэффициент на победу "Антверпена" фактически идентичен – 1,79. А вот на победу "Шахтера" выставили кеф 4,30. Ничья, конечно, более вероятна и предложена с баллом 4,00.

Хороший коэффициент 5,60 заложили на изъятие в составе одной из команд. Поклонники талантов венесуэльца Кевина Келси могут заложиться на еще один гол своего любимца в группе Лиги чемпионов с кэфом 4,80.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Антверпена" на старте Лиги чемпионов 2023/24.

Напомним, накануне "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне Премьер-лиги.

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