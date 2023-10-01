"Антверпен" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч "Антверпен" – "Шахтер" состоится на бельгийской земле 4 октября. Поединок примет арена "Босэйлстадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin фаворитом противостояния назвала "красных". На победу чемпиона Бельгии принимают ставки с небольшим коэффициентом 1,80. Вероятный успех "горняков" оценили баллом в 4,00. Даже ничейный итог более вероятный – кэф 3,90.

Несуеверные болельщики "Шахтера" рассмотрят вариант со ставкой на минимальную победу команды Патрика ван Леувена с коэффициентом 13,00. Перспективный кэф 6,25 заложили на выездную победу "горняков" с голами от обоих коллективов.

Еще меньше веры в способность "горняков" получить положительный результат у британцев из William Hill. Да, коэффициент на победу "Антверпена" фактически идентичен – 1,79. А вот на победу "Шахтера" выставили кеф 4,30. Ничья, конечно, более вероятна и предложена с баллом 4,00.

Хороший коэффициент 5,60 заложили на изъятие в составе одной из команд. Поклонники талантов венесуэльца Кевина Келси могут заложиться на еще один гол своего любимца в группе Лиги чемпионов с кэфом 4,80.