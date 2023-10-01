"Антверпен" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч "Антверпен" – "Шахтар" відбудеться на бельгійській землі 4 жовтня. Поєдинок прийме арена "Босейлстадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

У стартовому турі основної сітки головного єврокубка обидві команди зазнали поразок. "Шахтар" удома з голом Келсі поступився "Порту" (1:3). Натомість "Антверпен" зазнав фіаско в Барселоні, програвши команді Хаві без шансів (0:5).