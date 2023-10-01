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"Антверпен" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" стартували в групі H із поразки "Порту" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 зустрінеться з бельгійським "Антверпеном" на виїзді.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Антверпен" – "Шахтар" відбудеться на бельгійській землі 4 жовтня. Поєдинок прийме арена "Босейлстадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.

У стартовому турі основної сітки головного єврокубка обидві команди зазнали поразок. "Шахтар" удома з голом Келсі поступився "Порту" (1:3). Натомість "Антверпен" зазнав фіаско в Барселоні, програвши команді Хаві без шансів (0:5).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Антверпена" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

Нагадаємо, напередодні "Шахтар" зазнав першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги.

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