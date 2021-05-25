"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины

Раннее утро 20 мая встречает журналистов, прибывших на завод "Антонов", пасмурным небом. Госпредприятие, по периметру огороженное глухим забором, занимает почти 5 квадратных километров в Святошинском районе Киева. Чтобы перемещаться от административных зданий к цехам, по нему курсирует старенький советский автобус для сотрудников.

Несмотря на режимный статус предприятия, журналистов пропускают внутрь без досмотра личных вещей. В этот день в цеху №4 покажут символ возрождения завода – готовый фюзеляж первого за годы независимости самолета для украинской армии – АН-178.

Часть первая. Торжественная

Около 8 утра возле цеха суматоха. У входа толпятся чиновники в черных костюмах, подтянутые мужчины в военной форме Воздушных сил и сотрудники "Антонова" в одинаковых синих спецовках.

Ко многим подбегает, чтобы поздороваться и обняться, невысокий, но коренастый и энергичный пожилой мужчина в черной кепке. Это руководитель "Антонова" Сергей Бычков. Из своих 76 лет почти 50 он провел на авиазаводе, пройдя путь от технолога до главного инженера предприятия. В прошлом году после длительной кадровой чехарды в руководстве ГП он занял пост и.о. гендиректора.

Внутри цеха, представляющего собой гигантский ангар размером в два футбольных поля, кипит жизнь. Сотрудники и их родственники, журналисты, фотографы, иностранные гости расположились между двумя самолетами. Слева от входа стоит готовый серебристый гигант – самолет АН-178, справа – желтый фюзеляж такого же воздушного судна. Корпус будущего самолета пока без крыльев и хвоста, но с шасси установлен на стапелях – специальных сборочных платформах.

Это первый из трех АН-178-100Р, которые "Антонов" планирует построить в ближайшие три года. Такой 18-тонный самолет способен перевозить до 90 солдат, проводить высадку десанта и переброску грузов. Дальность его полета составит почти 5,3 тысячи километров, а крейсерская скорость 825 км/час.

Заказ от государства на эти военно-транспортные самолеты был подписан в конце декабря 2020 года. По плану их соберут за почти 3 млрд гривен, которые "Укрэксимбанк" предоставил в кредит госпредприятию. Собранные на заводе самолеты поступят в авиапарк Вооруженных сил. Такое пополнение, если все сложится удачно, станет первым в новейшей истории Украины.

Половина девятого утра, на импровизированную сцену посреди ангара поднимается делегация чиновников и официальных лиц во главе с Сергеем Бычковым. Рядом с ним вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Среди гражданских на сцене один человек в военной форме при генеральских погонах. Это Командующий Воздушных сил, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Всего пару дней назад прокуратура и Госбюро расследований вручили ему обвинение в халатности. Правоохранители считают генерала причастным к катастрофе самолета АН-26, которая произошла в сентябре прошлого года. Из-за нарушений при эксплуатации судна погибли 26 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Генерал Дроздов не был арестован после предъявления подозрения, сейчас он находится под личным обязательством. Не исключено, что именно трагедия АН-26 под Харьковом заставила власть обратить внимание на плачевное состояние украинской авиации и выделить деньги на новые самолеты для армии.

Во время оглашения торжественных речей чиновники акцентируют внимание, что фюзеляж нового самолета построен в рекордные сроки – за неполных 5 месяцев.

По прогнозам Юрия Гусева, полностью собрать летательный аппарат смогут в ближайшие 6-8 месяцев. "Мечта становится реальностью", – характеризует этот процесс руководитель "Укроборонпрома".

"Сегодня сделан очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны", – заявляет присутствующим вице-премьер Олег Уруский.

Позже, общаясь с журналистами, гендиректор "Антонова" Бычков скажет, что ему непонятны заявления о "возрождении" или "вставании с колен".

"Мы не "возвращаемся", мы просто еще больше набираем темп", – подчеркивает руководитель завода. Он уверен, "Антонов" до сих пор среди лидеров мирового авиастроения.

"Никто в мире в ближайшие 30 лет не сможет спроектировать аналог нашего АН-70", – заявляет Бычков. Он пересказывает журналистам историю своего общения с главой американской авиакорпорации Lockheed Martin, в ходе которой тот якобы признал факт уникальности "Антонова" в сфере военно-транспортной авиации.

Помимо прочего, Бычков входит в раж и начинает озвучивать претензии к молодым украинцам, которые не хотят идти работать на завод, а выбирают профессии экономистов, финансистов, менеджеров и т.д. По его словам, на госпредприятии сейчас созданы все условия для работы – средняя зарплата 19,5 тысяч гривен, премии и соцпакет.

Тем временем выкатка фюзеляжа продолжается. Дроздов, Гусев, Бычков и Уруский перерезают синюю ленточку и разбивают бутылку шампанского о нос воздушного судна. Звучит оркестр, а из пушек в углах цеха в воздух стреляют заряды серебристых конфетти. Сотрудники аплодируют, а пожилой руководитель "Антонова" не может сдержать слез. Тягач медленно выкатывает каркас самолета из стапелей к выходу из ангара.

Часть вторая. Лирическая

"Сегодня, действительно, очень важное для всех нас событие", – говорит корреспонденту РБК-Украина сотрудник завода. Он стоит поодаль от толпы зевак и наблюдает с волнением за выкаткой фюзеляжа. "Антоновец" согласился рассказать, как обстоят дела на предприятии, при условии, что его имя не будет упоминаться в статье.

Мужчине около 50-55 лет, он говорит, что уже больше 30 из них является сотрудником "Антонова". По его словам, если сейчас коллектив завода сможет оперативно выполнить госзаказ по АН-178, то это разблокирует сотрудничество с другими государствами и новые заказы пойдут чередом.

Сложность, по словам собеседника, состоит не так в финансовой стороне, как в том, чтобы найти замену российским комплектующим для самолетов. Завод был слишком плотно завязан с поставщиками запчастей из РФ. Эти связи были наработаны еще при СССР и за годы независимости только укрепились.

Разорвать их пришлось после 2014 года и начала войны на Донбассе. Из-за отсутствия некоторых важных комплектующих производство новых самолетов и ремонт старых практически остановились. Импортозамещение на авиазаводе идет со скрипом. Как пример собеседник приводит стоящий в соседнем цеху недоделанный АН-178, который еще два года назад заказало Министерство внутренних дел Перу.

"Они же тоже смотрят и ждут, сможем ли мы сделать для себя то, что им предлагаем купить, сможем ли мы справиться с проблемой импортозамещения", – объясняет он.

Вопрос медленно, но решается, говорит заводчанин. Ряд комплектующих начали производить украинские предприятия, другие же приходится покупать через третьи страны. Некоторые детали идут из США и Канады. Собеседник вспоминает похожую ситуацию начала 90-ых, когда американскую авиационную электронику "Антонову" приходилось закупать окольными путями через Новую Зеландию.

Сотрудник завода показывает на серый АН-178 за своей спиной, который одиноко остается стоять посреди цеха. Этот самолет как раз проходит процедуру доукомплектования, на нем меняют российские детали, а также устанавливают по бокам специальные двери для десантирования военных. Практически готовый самолет пока еще не может быть передан в эксплуатацию.

Поодаль стоит и провожает взглядом уезжающий фюзеляж высокий мужчина лет 55-60. Представляется Валерием и говорит, что работает инженером. На заводе он уже около 40 лет. Долгожданный запуск производства самолетов для украинской армии он приветствует, но неожиданно находит и минусы.

"Да, собрали мы его в рекордные сроки, это правда. Но пришлось работать 6-дневку, по субботам, иногда и по 12 часов. В Европе разве такое есть? Там наоборот рабочий день сокращают для сотрудников", – вздыхает "антоновец".

То ли в шутку, то ли всерьез он начинает жаловаться на коррупцию в государстве, как пример приводя контрабанду и "решение" земельных вопросов. Следующую проблему собеседник находит в дефиците молодых сотрудников на заводе.

– Вот какая по вашему должна быть зарплата у молодого специалиста в Киеве, – спрашивает он с ухмылкой.

– Если судить по последней статистике, то тысяч 20 гривен где-то, – отвечаю я.

Инженер недовольно кривится.

– И на что хватит этих денег? А если квартиру снимать надо, а если семью кормить, а если на дом копить? Нет, тут как минимум 35 тысяч надо, – вздыхает мужчина, давая понять, что такую зарплату на заводе "Антонова" молодежь получить пока не сможет.

Предприятие держится на сотрудниках с 30–40– летним опытом, говорит он. "Мы скоро уйдем, а кто будет вместо нас", – задается Валерий риторическим вопросом.

Инженер-"антоновец" смотрит, как за порогом цеха постепенно исчезает хвост фюзеляжа. Его катят в другой, более просторный ангар, где уже через два часа он вместе с недостроенной гигантской "Мрией" и флагманом АН-124 "Русланом" станет фоном для пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Каркас будущего самолета глава государства назовет символом построения новой Украины.