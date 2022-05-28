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В "Антонов" прокомментировали информацию об утилизации "Мрии"

Фото: компания "Антонов" отреагировала на информацию об утилизации самолета "Мрия" (facebook.com/antonov.company)
Автор: Роман Мирончук

Компания "Антонов" опровергла информацию о якобы утилизации остатков крупнейшего в мире самолета "Мрия", который уничтожили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Антонов" в Facebook.

"В сети Интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что для распространения неправдивой информации послужило видео, которое было снято "пиратским" способом без согласования с "Антонов".

В "Антонов" добавили, что компания тесно сотрудничает с правоохранительными и следственными органами при сборе доказательств преступлений, которые совершили российские военные.

Напомним, в феврале оккупанты обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" скорее всего уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".

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АНТК им. АнтоноваМрия