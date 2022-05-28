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В "Антонов" прокоментували інформацію про утилізацію "мрії"

Фото: компанія "Антонов"відреагувала на інформацію про утилізацію літака" Мрія " (facebook.com/antonov.company)
Автор: Роман Мирончук

Компанія "Антонов" спростувала інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого в світі літака "Мрія", який знищили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Антонов" в Facebook.

"У мережі Інтернет широко поширюється неправдива інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що для поширення неправдивої інформації послужило відео, яке було знято "піратським" способом без узгодження з "Антонов".

В "Антонов" додали, що компанія тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами при зборі доказів злочинів, які скоїли російські військові.

Нагадаємо, в лютому окупанти обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" швидше за все вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".

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АНТК им. АнтоноваМрия