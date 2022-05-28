В "Антонов" прокоментували інформацію про утилізацію "мрії"

Компанія "Антонов" спростувала інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого в світі літака "Мрія", який знищили російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Антонов" в Facebook.
"У мережі Інтернет широко поширюється неправдива інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.
У компанії також зазначили, що для поширення неправдивої інформації послужило відео, яке було знято "піратським" способом без узгодження з "Антонов".
В "Антонов" додали, що компанія тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами при зборі доказів злочинів, які скоїли російські військові.
Нагадаємо, в лютому окупанти обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".
Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію" швидше за все вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".
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