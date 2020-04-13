Антивирусная диета: как Рада изменила бюджет под нужды карантина

Кабмин Шмыгаля убедил Раду изменить госбюджет (Фото: пресс-служба правительства)

Верховная рада в понедельник пересмотрела госбюджет, увеличив его дефицит более чем на 200 млрд гривен. Теперь правительству придется больше одалживать, чтобы справиться с возросшими расходами из-за COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал принятый закон "бюджетом чрезвычайной ситуации", а оппозиционные депутаты – "бюджетом заблуждения".

В правительстве, пересчитав казну, предусмотрели больше денег на выплаты медикам, пенсии и обслуживание госдолга. И при этом сэкономили на субвенциях городам, субсидиях и местных выборах. О том, какой бюджет принял парламент и что может помешать его выполнению – в материале РБК-Украина.

Когда в конце декабря премьер-министр Алексей Гончарук говорил о необходимости откорректировать макропрогноз и изменить госбюджет, он вряд ли мог представить, как сильно придется перекроить казну по итогу первого квартала и кто вообще этим будет заниматься. Его Кабмин ушел в отставку по требованию президента Зеленского буквально накануне введения карантина из-за эпидемии коронавируса. И, в каком-то смысле, Гончаруку повезло.

Ведь меры, которые за последний месяц приняли парламент и правительство Дениса Шмыгаля, чтобы сдержать распространение инфекции, уже оказали сильный удар по экономике, активности бизнеса и доходам населения. К тому же из-за коронавируса и снижения спроса на товары по всему миру сильно "просела" торговля. Это сформировало новую макроэкономическую реальность, в которой украинские госфинансы оказались далеко не в лучшем состоянии.

Исходя из этого, Кабмин предложил увеличить дефицит казны более чем на 200 млрд гривен, из которых почти треть – около 65 млрд гривен – на нужды Фонда по борьбе с COVID-19. Доходы госбюджета, который, к слову, не выполнялся и до введения карантина, в правительстве решили сократить почти на 120 млрд гривен, чем вызвали бурю критики со стороны оппозиции. Тогда как доходы "раздули" еще на 82,4 млрд гривен.

"Не всеми цифрами мы удовлетворены. Но уже во втором полугодии мы ожидаем улучшения экономической ситуации", – говорил премьер-министр Денис Шмыгаль в конце марта, когда Кабмин внес в Раду первую редакцию изменений к бюджету.

Две недели назад Рада провалила голосование. Изначально к депутатам попала неофициальная версия госбюджета, которая, по информации РБК-Украина, даже не выносилась на рассмотрение правительства и не согласовывалась с министрами. Позже это подтвердил уже экс-министр финансов Игорь Уманский, который проработал в Кабмине Шмыгаля всего около трех недель.

Драфт проекта Уманского ожидаемо вызвал критику со стороны депутатов, он предусматривал урезание многих статей расходов, касающихся образования, культуры, а также субвенции социально-экономического развития, в которой заинтересованы депутаты-мажоритарщики.

И хотя окончательная версия изменений, которую Кабмин внес в Раду в конце марта, оказалась более мягкой, чем та, которая разозлила парламентариев, они все равно отправили переписывать ее в профильный комитет.

При доработке проекта, по словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Министерство финансов и премьер-министр пошли депутатам навстречу по многим позициям. К примеру, вернули часть расходов на образование и культуру.

"Также не стали сокращать дотации для аграриев. На этом настаивал профильный комитет. Кроме того, на субботнем заседании бюджетный комитет решил оставить в бюджете 100 млн гривен на строительство аэропорта в Днепре. Это было принципиально для мажоритарщиков из Днепра", – пояснила РБК-Украина Кравчук.

По всем этим вопросам было больше всего дискуссий внутри "Слуги народа", уточнила она. На первом голосовании 30 марта представители комитета по вопросам образования, включая членов монобольшинства, и вовсе не голосовали за исходный документ, предложенный правительством. Лишь в понедельник, 13 апреля, Рада утвердила изменения к бюджету.

Между критикой и похвалой

"Непростые времена требуют от нас ответственных действий. Утверждение госбюджета чрезвычайной ситуации – это и есть то ответственное действие, это самый высокий уровень ответственности, это поддержка сценария выхода Украины из кризиса", – заявил премьер Денис Шмыгаль. Но фракции оппозиции его не услышали и оценили правительственный проект совсем иначе.

"Слуга народа" дала минимально необходимых 226 голосов. Еще 23 голосами "за" президентскую фракцию подстраховали группа "Довіра", часть группы "За майбутнє" и несколько внефракционных депутатов. Тогда как остальные фракции 98 раз синхронно нажали кнопку "против".

В "Европейской солидарности" упрекнули команду власти в том, что они "пустили по ветру" все "наследие", что им оставили предшественники. "Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обрушилась промышленность, скатился ВВП, бюджет недополучил десятки миллиардов гривен", – заявил лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Куда больше претензий у депутатов "ЕС" к тому, что в правительстве, как они считают, решили "латать" бюджет за счет "Новой украинской школы", системы профтехобразования, культуры, финансовой поддержки общин и реформы децентрализации. А не за счет силовиков, которым, наоборот, увеличили финансирование.

И в "ЕС", и в "Голосе" настаивали, что изменения в госбюджет не имеют смысла без принятия закона о банках. Он необходим для получение кредитов МВФ, которые уже предусмотрены в госбюджете. Кроме того, как отметил секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль (фракция "Голос"), доходы бюджета завышены, а расходы явно не по карману правительству.

"Это бюджет заблуждения. … В этом бюджете мы заложили уменьшение доходов на 11%, а у нас уже за два месяца до карантина доходы упали на 15%", – заявил Цабаль.

В "Батькивщине" же назвали этот документ "бюджетом уничтожения страны". Глава этой фракции Юлия Тимошенко считает, что за долги, на которых выстраивается новый бюджет, "будут рассчитываться все следующие поколения украинцев".

"Они закладывают дефицит бюджета, которого не было никогда в жизни. Это значит, что страну бросают в долговую яму. И если этот бюджет будет выполнен, государственный долг будет равен ВВП", – сетовала лидер "Батькивщины".

За размеры заимствований досталось власти и от "Оппозиционной платформы – За життя", и от депутатской группы "За майбутнє".

"Оказывается, что у нас 642 миллиарда гривен — это дополнительные заимствования, это 65% от доходной части бюджета и более 35% от расходной части бюджета. Это если бы вы жили на тысячу гривен в месяц, из которых 650 гривен вы берете взаймы", – возмущался с парламентской трибуны член фракции ОПЗЖ Александр Колтунович.

Изменения в бюджет направлены не на сокращение долговых обязательств страны, а на его увеличение, добавил сопредседатель группы "За майбутнє" Тарас Батенко. "Источники этих займов нереалистичны, а их условия "кабальные". Фактически сегодня МВФ предлагает нам сдать всю страну в ломбард", – заявил парламентарий. Впрочем, пятеро депутатов из этой группы все же отдали свои голоса в поддержку нового бюджета.

Еще пятнадцать голосов обеспечили их коллеги-мажоритарщики из группы "Довіра", которые часто "подставляют плечо" монобольшинству во время рассмотрения критически важных вопросов. Глава этой группы Олег Кулинич отметил, что в бюджете есть и положительные стороны. А именно – сохраняется 4 млрд гривен поддержки аграриям и еще 30 млрд будут дополнительно направлены в Пенсионный фонд.

Противовирусная реакция

Карантин и пандемия коронавируса – ключевые причины, почему бюджет нужно пересматривать уже сейчас. Изначально на фонд по борьбе с COVID-19 в Кабмине закладывали почти 100 млрд гривен. Но при доработке в комитете сумма сократилась почти на треть – до 64,7 млрд гривен. Часть перебросили на Минздрав (зарплаты медикам), а часть – в Пенсионный фонд, которому уже сейчас нужно доплатить пенсионерам по 1 тысяче гривен, а с мая проиндексировать выплаты еще на 11%.

Как пояснил изданию собеседник в правительстве, знакомый с деталями бюджетного процесса, на перераспределении средств настоял новый министр финансов Сергей Марченко, который был против отдельного фонда как такового и предлагал всю сумму разбросать по конкретным программам.

И если изначально предполагалось, что в Минфин сам в ручном режиме будет перераспределять эти средства, то в итоге пришли к тому, что это станет прерогативой Кабмина при согласовании с бюджетным комитетом.

Как ожидается, средства фонда направят на доплаты медикам, закупку медоборудования, выплаты гражданам, которые потеряли работу из-за карантина и другое.

"Будем тратить из фонда только то, что нужно, и только на текущие потребности", – сказал чиновник Кабмина, дав понять, что не все предусмотренные в фонде средства по факту будут израсходованы. Глава фракции СН Давид Арахамия допустил, что в госбюджет может вернуться до 40% средств, предусмотренных на "антивирусный" фонд.

Изменения в госбюджет также предусматривают возможность для политпартий на определенный период отказаться от госфинансирования.

Кроме того, на период карантина и 30 дней после его окончания решили не проводить конкурсы на должности в госорганы власти.

Вдобавок в апреле и до конца месяца, в котором будет завершен карантин, зарплата руководителей и членов набсоветов госкомпаний не будет превышать 10 минимальных зарплат или около 47,2 тысячи гривен. Но это без учета оплаты ежегодного отпуска и помощи по временной безработице.

В ожидании МВФ

Пересмотрев макропрогноз на 2020 год, в правительстве также пересчитали доходную часть бюджета. Из-за сокращения импорта ожидается снижение поступлений НДС и ввозной пошлины. Кроме того, ввиду охлаждения экономической активности в стране, власти предусматривают падение прибыли предприятий и подоходного налога.

Компенсировать недобор по налогам будут за счет займов. Как следует из утвержденных изменений в госбюджет, в общей сложности Минфин планирует занять на 277,5 млрд гривен больше, чем собирался Кабмин Гончарука – около 643 млрд гривен. Из них внешние займы по итогу года должны составить около 265 млрд гривен. Если исходить из того, что бюджет рассчитывался при среднегодовом курсе 29,5 гривен/доллар, за рубежом правительство хочет привлечь почти 9 млрд долларов.

Здесь, как ранее писало РБК-Украина, многое зависит от того, сможет ли правительство договориться о новой кредитной программе с МВФ. И ключевое условие – принятие так называемого "антиколомойского" закона, которые не позволит Игорю Коломойскому оспорить национализацию и вернуть контроль над ПриватБанком.

После голосования по бюджету в понедельник один из собеседников РБК-Украина в правительстве признался, что сроки принятия банковского проекта пока туманны. При этом чиновник допустил, что это может уже случиться в среду.

Евгения Кравчук уточнила, что "Слуга народа" действительно планирует провести заседание в среду. Но к банковскому закону Рада приступит, вероятно, не раньше следующей недели, уточнила она.

По словам Кравчук, в понедельник вечером на заседании фракции депутаты обсуждали возможные изменения в Регламент, чтобы обойти рассмотрение всех 16 тысяч поправок. Раньше в "Слуге народа" допускали, что ускорить рассмотрение банковского закона можно с помощью 119 статьи Регламента. Но сейчас решили найти более "юридически грамотный" механизм.

"Есть законопроект 1043, который прошел первое чтение, комитет может доработать его, рассмотреть поправки. Есть вероятность, что в среду мы сможем рассмотреть этот документ в зале. Он дает возможность внедрить специальную процедуру при рассмотрении большого количества поправок", – рассказала изданию Кравчук.

Пока во фракции обсуждают вариант, согласно которому сокращенную процедуру смогут инициировать 150 или больше депутатов. Затем ее еще должен поддержать парламент не менее чем 226 голосами.

Эта процедура предполагает, что каждая фракция и группа сможет настаивать на рассмотрении пяти поправок, которые отклонил комитет, а один народный депутат – одной. И Рада в конечном счете будет рассматривать только эти отобранные поправки, а не все подряд.

По словам первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, если до полудня среди депутатов будет готовность поддержать этот законопроект, то в среду его вынесут на голосование.

Если же в СН не смогут договориться о том, как обойти регламент, и на месяцы затянут рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, не исключено, что уже скоро правительству придется искать план "Б", в котором не будет новой кредитной программы с МВФ, а всей стране сесть на новую, еще более жесткую антикризисную диету.