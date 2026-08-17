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Антиукраїнські вкиди зросли на 250%: ЦПД розкрив, як Росія розгойдує настрої в Польщі

16:25 17.08.2026 Пн
2 хв
Нові маніпуляції Кремля спрямовані на одну з найважливіших тем для українсько-польських відносин
aimg Марія Науменко
Фото: українці в Польщі (Getty Images)

Росія різко посилила антиукраїнську кампанію в Польщі. Кількість такого контенту зросла на 250%, а Кремль використовує боти та ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російська пропаганда активізувалася на тлі чутливої для польського суспільства теми історичних подій часів Другої світової війни.

Кремль використовує цю тему для поширення антиукраїнських повідомлень та посилення суспільної напруги. Потрібні пропагандистам наративи додатково просувають за допомогою ботів у соціальних мережах.

Росія використовує фейки та ШІ

У ЦПД також повідомили про активне поширення в польських соцмережах антиукраїнського контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Паралельно зросла кількість фейків. Зокрема, полякам намагалися нав'язати повідомлення про "українську ракету" та твердження, що "Польща утримуватиме ЗСУ 10 років".

Такі повідомлення покликані сформувати негативне ставлення до України та посилити недовіру між українцями й поляками.

Яка мета Кремля

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що поширення подібних вкидів має штучно збільшити напруження в українсько-польських відносинах.

Росія прагне послабити стратегічне партнерство між Україною та Польщею, використовуючи дезінформаційні кампанії та маніпуляції.

Для цього Кремль одночасно грає на чутливих історичних питаннях, використовує соцмережі, ботів і нові технології створення контенту.

Нагадаємо, заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава вже готується до можливого сценарію війни з Росією.

Водночас польська влада сподівається, що такого розвитку подій вдасться уникнути.

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