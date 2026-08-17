Антиукраинские вбросы выросли на 250%: ЦПД раскрыл, как Россия раскачивает настроения в Польше

По данным ЦПД, российская пропаганда активизировалась на фоне чувствительной для польского общества темы исторических событий времен Второй мировой войны.

Кремль использует эту тему для распространения антиукраинских сообщений и усиления общественного напряжения. Нужные пропагандистам нарративы дополнительно продвигают с помощью ботов в социальных сетях.

Россия использует фейки и ИИ

В ЦПИ также сообщили об активном распространении в польских соцсетях антиукраинского контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

Параллельно возросло количество фейков. В частности, полякам пытались навязать сообщения об "украинской ракете" и утверждении, что "Польша будет содержать ВСУ 10 лет".

Такие сообщения призваны сформировать негативное отношение к Украине и усилить недоверие между украинцами и поляками.

Какова цель Кремля

В Центре противодействия дезинформации отметили, что распространение подобных вбросов должно искусственно увеличить напряжение в украинско-польских отношениях.

Россия стремится ослабить стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, используя дезинформационные кампании и манипуляции.

Для этого Кремль одновременно играет на чувствительных исторических вопросах, использует соцсети, боты и новые технологии создания контента.