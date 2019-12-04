Через антициклон в Україні снігопади відступлять

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найближчими дням снігопадів в Україні не буде

Погода в Україні завтра, 5 грудня, та найближчими днями буде прохолодною, але без опадів через антициклон Sarena. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, над Чорним морем утворився антициклон Sarena, який вплине на погодну ситуацію в Україні. Так, найближчими днями снігопадів на території країни, крім Луганської та Харківської областей, очікувати не варто.

Також можливе невелике денне потепління до +1 до +5 градусів, на сході температура коливатиметься від -2 до +2. Вночі термометри покажуть від -1 до -5, а у західних областях температура опуститься до -7...-9 градусів.

У столиці завтра також буде сухо. Вдень потепліє до +2...+4 градусів, однак вночі стовпчики термометрів знову опустяться до -1...-3. Вітер у Києві буде південно-східних, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" попередили водіїв про можливий сніг та ожеледь на дорогах. У відомстві зазначили, що у Запорізькій та Донецькій областях на дорогах можлива ожеледиця, а у Сумській області - подекуди накат.

Як писало РБК-Україна, у середу, 4 грудня, синоптики прогнозують суху та прохолодну погоду. Вдень температура коливатиметься від +2 до -3, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...-6. У Києві сьогодні також без снігу, вдень від -1 до +1.