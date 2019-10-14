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Антициклон збереже в Україні теплу погоду

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 12:07
Антициклон збереже в Україні теплу погоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра потепліє до +23 градусів

Погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде сухою та теплою завдяки антициклону Lisbeth. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами синоптика, завтра в Україні збережеться сонячна та тепла погода, яка утримається до кінця тижня. Вдень в усіх областях країни прогнозується температура повітря в межах +17...+23 градусів. На вихідних температура може знизитися. Також можливі тумани.

Крім того, у столиці завтра та впродовж тижня очікується суха малохмарна погода. Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +20 градусів, вночі температура опуститься до +7...+11 градусів.Антициклон збереже в Україні теплу погоду

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні тижня. За даними українських синоптиків, у період з 14 по 17 жовтня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода. Температура повітря вдень в середньому коливатиметься в межах +20 градусів. Опади впродовж поточного тижня не прогнозуються.

Також синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 14 жовтня в Україні буде переважно суха та сонячна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +18 до +23 градусів, вночі температура знизиться до +7...+13 градусів.

Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода В Україні очікується туман
Новини України Гідрометцентрдиденко
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