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Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 07:00
Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: дощі відступають, в Україні знову спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні очікується різкий перехід з грозових дощів до сухої та спекотної погоди. Подекуди вдень температура повітря сягне +35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, завтра в Україні антициклон зміцнить свої позиції. Відповідно, стовпчики термометрів стрімко поповзуть догори. При цьому хмарність зменшиться, а опади припиняться в більшості областей. Лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +18, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +16 +21 градусів, а вдень +33 +35;
  • у східних областях вночі +13 +15, вдень +27 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +21 градусів, а вдень +27 +31;
  • у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +31 градус.

Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, а вдень прогріється до +28 +30.

Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

Нагадаємо, що вчора Одесу сьогодні накрила негода. Через зливу низки вулиць міста затопило, а рух деяких тролейбусів та трамваїв зупинився.

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