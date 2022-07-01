Антициклон різко змінить погоду в Україні: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні очікується різкий перехід з грозових дощів до сухої та спекотної погоди. Подекуди вдень температура повітря сягне +35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За інформацією синоптиків, завтра в Україні антициклон зміцнить свої позиції. Відповідно, стовпчики термометрів стрімко поповзуть догори. При цьому хмарність зменшиться, а опади припиняться в більшості областей. Лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +18, вдень +27 +30 градусів;

на заході вночі +16 +21 градусів, а вдень +33 +35;

у східних областях вночі +13 +15, вдень +27 +30 градусів;

на півдні країни вночі +18 +21 градусів, а вдень +27 +31;

у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +31 градус.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, а вдень прогріється до +28 +30.