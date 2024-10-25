Антициклон продолжит "гулять". Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Погода на выходных, 26-27 октября, в Украине продолжит находиться под влиянием антициклона. Поэтому, несмотря на заморозки, дождей почти не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозы синоптика Наталки Диденко и "Укргидрометцентра".

"Вероятность в субботу небольшого дождя от Черниговской через Черкасскую область до Крыма. Но очень уж хилого. 26-27 октября в Украине преимущественно все же без существенных осадков", - рассказала Диденко.

По ее словам, температура воздуха особо не изменится.

"Ночью будет холодно, 0, +6 градусов, днем ​​теплее всего в западной части, +12...+18 градусов, холоднее всего в восточной, +9...+12 градусов. В большинстве областей Украины в течение дня +10... +14 градусов", - отметила синоптик.

Ночные заморозки

По данным "Укргидрометцентра", заморозки ночью 26 октября ожидаются в западных областях - во Львовской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях. Холоднее всего ночью будет в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской областях, до -1.

Ночью 27 октября заморозки ожидаются на востоке - в Донецкой, Луганской, Харьковской областях. Холоднее всего ночью будет в Луганской области, до -2. В других регионах ночью ожидается "плюсовая" температура. Теплее всего в Киеве, до +8 и на юге, в Одесской области, до +10 градусов.

Рекордные дневные +18 градусов

Днем 26 октября теплее всего будет во Львовской, Черновицкой областях - до +17 градусов, а в Закарпатской - до +18.

Днем 27 октября теплее всего будет в южных и западных областях до +17, +18 градусов. Холоднее всего днем ​​будет в Луганской области, максимально до +11.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, ночью +3...+6 градусов, днем ​​+11, +12 градусов.

Погода в Украине на 26-27 октября (meteo.gov.ua)