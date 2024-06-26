Антициклон не піде. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"Найближчим часом погоду України визначатиме антициклон. Зокрема, 26 червня, в Україні буде переважно сухо та сонячно", - розповіла вона.

Лише в Карпатах, за словами синоптика, та ввечері у Сумській, Полтавській та Харківській області - дощ, гроза місцями.

У середу в Україні очікується +24...+29 градусів, на півдні до +30 градусів. У Києві сухо сонячно та +26 градусів.