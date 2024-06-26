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Антициклон не уйдет. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 26 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Антициклон Bie продолжит нависать над Украиной сегодня, 26 июня. Будет жарко, а дожди пройдут только в "избранных" регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram синоптика Наталки Диденко.

"В ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон. В частности, 26 июня, в Украине будет преимущественно сухо и солнечно", - рассказала она.

Лишь в Карпатах, за словами синоптика, и ​​вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской области – дождь, гроза местами.

"В среду в Украине ожидается +24…+29 градусов, на юге до +30 градусов. В Киеве сухо солнечно и +26 градусов.

Погода в ближайшее время

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, осадки маловероятны, только на крайнем западе и в Карпатах возможны дожди и грозы.

Детальнее о погоде на рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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