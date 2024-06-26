Антициклон не уйдет. Синоптик дала прогноз на сегодня

"В ближайшее время погоду Украины будет определять антициклон. В частности, 26 июня, в Украине будет преимущественно сухо и солнечно", - рассказала она.

Лишь в Карпатах, за словами синоптика, и ​​вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской области – дождь, гроза местами.

"В среду в Украине ожидается +24…+29 градусов, на юге до +30 градусов. В Киеве сухо солнечно и +26 градусов.