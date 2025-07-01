Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

У середу, 2 липня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода завдяки впливу антициклону. Температура повітря буде доволі комфортною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, завтра погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону, який розташувався над Західною Європою. Саме він поступово витісняє циклон, що прийшов з північного сходу, тому опадів стане менше, а атмосферний тиск зростатиме.
Згідно з прогнозом, на більшій частині території країни очікується хмарність із проясненнями та без опадів. Лише на Лівобережжі вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами - це останні прояви впливу східного циклону.
Температурні показники будуть доволі комфортними:
Вітер залишатиметься жвавим, північно-західного напрямку, 7-12 м/с.
У столиці та Київській області також буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, помірної сили - 7-12 м/с.
Температура в Києві вночі становитиме +13+15°, удень - +22+24°.
По області вночі +10+15°, вдень +20+25°.
Циклон і антициклон - це два основні типи атмосферних вихорів, що відрізняються за тиском, напрямком вітру та впливом на погоду.
Циклон характеризується низьким тиском у центрі, вітрами, що дмуть проти годинникової стрілки в Північній півкулі (і за годинниковою - в Південній), та частою появою хмар і опадів.
Антициклон, навпаки, має високий тиск у центрі, вітри, що дмуть за годинниковою стрілкою в Північній півкулі (і проти - в Південній), та сприяє сухій і ясній погоді.
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