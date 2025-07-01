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Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

Фото: в Україні прогнозують суху та теплу погоду завдяки впливу антициклону (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 2 липня, в Україні очікується переважно суха та тепла погода завдяки впливу антициклону. Температура повітря буде доволі комфортною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра погоду в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону, який розташувався над Західною Європою. Саме він поступово витісняє циклон, що прийшов з північного сходу, тому опадів стане менше, а атмосферний тиск зростатиме.

Згідно з прогнозом, на більшій частині території країни очікується хмарність із проясненнями та без опадів. Лише на Лівобережжі вдень можливі короткочасні дощі, місцями з грозами - це останні прояви впливу східного циклону.

Температурні показники будуть доволі комфортними:

  • вночі повітря охолодиться до +10+15°, а на півдні місцями до +18°;
  • вдень температура підніметься до +20+25°, на заході та південному заході країни - до +29°.

Вітер залишатиметься жвавим, північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області

У столиці та Київській області також буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, помірної сили - 7-12 м/с.

Температура в Києві вночі становитиме +13+15°, удень - +22+24°.
По області вночі +10+15°, вдень +20+25°.

Чим антициклон відрізняється від циклона

Циклон і антициклон - це два основні типи атмосферних вихорів, що відрізняються за тиском, напрямком вітру та впливом на погоду.

Циклон характеризується низьким тиском у центрі, вітрами, що дмуть проти годинникової стрілки в Північній півкулі (і за годинниковою - в Південній), та частою появою хмар і опадів.

Антициклон, навпаки, має високий тиск у центрі, вітри, що дмуть за годинниковою стрілкою в Північній півкулі (і проти - в Південній), та сприяє сухій і ясній погоді.

Раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

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Погода в Україні