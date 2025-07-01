Антициклон несеться в Україну: якою буде погода завтра

Чим антициклон відрізняється від циклона

Циклон і антициклон - це два основні типи атмосферних вихорів, що відрізняються за тиском, напрямком вітру та впливом на погоду.

Циклон характеризується низьким тиском у центрі, вітрами, що дмуть проти годинникової стрілки в Північній півкулі (і за годинниковою - в Південній), та частою появою хмар і опадів.

Антициклон, навпаки, має високий тиск у центрі, вітри, що дмуть за годинниковою стрілкою в Північній півкулі (і проти - в Південній), та сприяє сухій і ясній погоді.

Раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий і найспекотніший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.