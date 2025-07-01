Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра

Чем антициклон отличается от циклона

Циклон и антициклон - это два основных типа атмосферных вихрей, отличающихся по давлению, направлению ветра и влиянию на погоду.

Циклон характеризуется низким давлением в центре, ветрами, дующими против часовой стрелки в Северном полушарии (и по часовой - в Южном), и частым появлением облаков и осадков.

Антициклон, наоборот, имеет высокое давление в центре, ветры, дующие по часовой стрелке в Северном полушарии (и против - в Южном), и способствует сухой и ясной погоде.

Ранее климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

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