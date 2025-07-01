Антициклон несется в Украину: какой будет погода завтра

В среду, 2 июля, в Украине ожидается преимущественно сухая и теплая погода благодаря влиянию антициклона. Температура воздуха будет довольно комфортной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра погоду в Украине будет формировать поле повышенного атмосферного давления от антициклона, который расположился над Западной Европой. Именно он постепенно вытесняет циклон, пришедший с северо-востока, поэтому осадков станет меньше, а атмосферное давление будет расти.
Согласно прогнозу, на большей части территории страны ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Только на Левобережье днем возможны кратковременные дожди, местами с грозами - это последние проявления влияния восточного циклона.
Температурные показатели будут довольно комфортными:
Ветер будет оставаться оживленным, северо-западного направления, 7-12 м/с.
В столице и Киевской области также будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, умеренной силы - 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью составит +13+15°, днем - +22+24°.
По области ночью +10+15°, днем +20+25°.
Циклон и антициклон - это два основных типа атмосферных вихрей, отличающихся по давлению, направлению ветра и влиянию на погоду.
Циклон характеризуется низким давлением в центре, ветрами, дующими против часовой стрелки в Северном полушарии (и по часовой - в Южном), и частым появлением облаков и осадков.
Антициклон, наоборот, имеет высокое давление в центре, ветры, дующие по часовой стрелке в Северном полушарии (и против - в Южном), и способствует сухой и ясной погоде.
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