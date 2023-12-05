Антициклон і не тільки. Синоптики дали прогноз на сьогодні та до кінця робочого тижня

Погода на сьогодні

"Антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні. Сьогодні опадів не передбачається і трохи "придавить" морозцем. Вдень у вівторок 1...5° морозу градусів. На дорогах ожеледиця", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

У Києві 5 грудня без опадів, вдень 1...3° морозу.

Надалі, за словами синоптика, переважатиме стримано холодна погода.

"Dunja "ушиється" з середини тижня і зʼявляться опади", - каже Діденко.

Прогноз на сьогодні по регіонах

За даними "Укргідрометцентру", температура у північних та більшості західних областей на північному заході країни вдень 0-5° морозу. На решті території вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-8° тепла.

Погода на робочий тиждень

6 грудня буде переважно без опадів; температура вночі у західних та північних областях 5-10° морозу, місцями до 14° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Криму до 8° тепла.

Крім того, за прогнозом "Укргідрометцентру", 7 грудня вночі у південній частині, вдень в більшості областей невеликий сніг, на крайньому півдні з дощем; температура у північних областях вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

8 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ. Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вночі у західних областях місцями 8-13° морозу); у південній частині вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 2-8° тепла.

Підсумки осені 2023 в Україні

Середня температура повітря цієї осені в Києві склала 11,4 градуса тепла, що на 2,7 градуса вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці. Докладніше - у матеріалі.