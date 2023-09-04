Антистрес у смартфоні. Для українців запустили курс для ментального здоров'я

Компанія BetterMe розробила курс для подолання стресу у телефоні. Він має назву "Важливі навички в періоди стресу" й розроблений за експертної підтримки ВООЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посібник.
“Важливі навички в періоди стресу” - це ілюстроване керівництво, розроблене для того, щоб навчити людей краще справлятися з несприятливими обставинами. Посібник підтримує впровадження рекомендацій ВООЗ з управління стресом, ілюструє практичні та легкі поради для зниження його рівня.
Знайти курс можна у застосунку BetterMe: Mental Health.
Навчальний онлайн-курс допомагає розвинути навички самодопомоги при стресі. Усі рекомендації базуються на доказових методиках стрес-менеджменту, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Курс подається короткими блоками інформації у форматі "сторіс". Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувачів всього 10 хвилин на день.
Завантажити посібник можна також за посиланням.
Стрес - це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін.
Методи боротьби зі стресом
Для підвищення стійкості психіки до несприятливих чинників, розширення меж своїх психічних та інтелектуальних можливостей, необхідно оволодіти способами та методами управління собою та зняття несприятливих наслідків стресу і негативної емоційної напруги. Фізичне здоров’я і психічний стан нерозривні та взаємопов’язані.
Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.
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