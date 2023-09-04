Антистрес у смартфоні. Для українців запустили курс для ментального здоров'я

“Важливі навички в періоди стресу” - це ілюстроване керівництво, розроблене для того, щоб навчити людей краще справлятися з несприятливими обставинами. Посібник підтримує впровадження рекомендацій ВООЗ з управління стресом, ілюструє практичні та легкі поради для зниження його рівня.

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Навчальний онлайн-курс допомагає розвинути навички самодопомоги при стресі. Усі рекомендації базуються на доказових методиках стрес-менеджменту, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Курс подається короткими блоками інформації у форматі "сторіс". Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувачів всього 10 хвилин на день.

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Профілактика стресу

Стрес - це захисна реакція організму на зовнішні подразники. Вона проявляється психічно, фізично, емоційно та дає змогу адаптуватися до змін.

Методи боротьби зі стресом

Для підвищення стійкості психіки до несприятливих чинників, розширення меж своїх психічних та інтелектуальних можливостей, необхідно оволодіти способами та методами управління собою та зняття несприятливих наслідків стресу і негативної емоційної напруги. Фізичне здоров’я і психічний стан нерозривні та взаємопов’язані.

Фізична активність є фізіологічним і ефективним методом регуляції психіки. Фізичні вправи призводять до викиду ендорфінів, які допомагають людині поліпшити настрій і почувати себе спокійніше. Корисне харчування. Зробіть прийом їжі спокійною, розслабленою процедурою, не поспішайте. Обмежте споживання алкоголю і кофеїну. Такі продукти як авокадо, банани, чай, цільнозернові продукти, жирна морська риба, морква, горіхи, йогурт і шоколад, містять хімічні речовини, які допомагають організму справлятися зі стресом. Дотримуйтеся режиму сну. Сон - це час, коли організм відновлюється та обробляє стрес, якому піддався впродовж дня. Сон дозволяє напруженим м’язам розслабитися. Важливо, щоб нічний сон був досить тривалим (7-8 годин) та спокійним. Вчиться стримуватись, уважно ставтеся до своїх думок, емоцій та поведінки. У конфліктних ситуаціях завжди думайте перш, ніж говорити, треба вміти промовчати в певний момент та відмовитися від критики. Міняйте мислення з негативного на позитивне. Необхідно помічати та радіти найпростішим речам. Спілкуйтеся з іншими людьми. Добрі відносини з оточенням важливі для вашого психічного здоров’я, адже вони допомагають розвинути почуття приналежності до групи, дають можливість поділитися позитивним досвідом з іншими та відчути емоційну підтримку. Говоріть про свій стан з близькими людьми. Продовжуйте вчитися. Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо часу або немає потреби вивчати щось нове. Почніть малювати, фотографувати, готувати нові страви, вдосконалюйте свої вміння, розвивайте власний потенціал та будьте відкриті новому досвіду. Допомагайте іншим. Науковці виявили, що доброта й щедрість можуть допомогти поліпшити ваш психічний стан завдяки створенню позитивних емоцій та відчуття важливості. Також, коли ми робимо добрі справи, у нас збільшуються самооцінка, рівень емпатії та співчуття, покращується настрій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.

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