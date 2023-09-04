Антистресс в смартфоне. Для украинцев запустили курс для ментального здоровья

Компания BetterMe разработала курс по преодолению стресса в телефоне. Он называется "Важные навыки в периоды стресса" и разработан при экспертной поддержке ВОЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководство.
"Важные навыки в периоды стресса" - это иллюстрированное руководство, разработанное для того, чтобы научить людей лучше справляться с неблагоприятными обстоятельствами. Пособие поддерживает внедрение рекомендаций ВОЗ по управлению стрессом, иллюстрирует практические и легкие советы по снижению его уровня.
Найти курс можно в приложении BetterMe: Mental Health.
Обучающий онлайн-курс помогает развить навыки самопомощи при стрессе. Все рекомендации основываются на доказательных методиках стресс-менеджмента, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.
Курс подается краткими блоками информации в формате "сторис". Интерактивные тесты, яркие визуализации и упражнения облегчают восприятие информации и занимают у пользователей всего 10 минут в день.
Загрузить руководство можно также по ссылке.
Стресс - это защитная реакция организма на внешние раздражители. Она проявляется психически, физически, эмоционально и позволяет адаптироваться к изменениям.
Методы борьбы со стрессом
Для повышения устойчивости психики к неблагоприятным факторам, расширению границ своих психических и интеллектуальных возможностей необходимо овладеть способами и методами управления собой и снятия неблагоприятных последствий стресса и отрицательного эмоционального напряжения. Физическое здоровье и психическое состояние неразрывны и взаимосвязаны.
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