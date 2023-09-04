Антистресс в смартфоне. Для украинцев запустили курс для ментального здоровья

"Важные навыки в периоды стресса" - это иллюстрированное руководство, разработанное для того, чтобы научить людей лучше справляться с неблагоприятными обстоятельствами. Пособие поддерживает внедрение рекомендаций ВОЗ по управлению стрессом, иллюстрирует практические и легкие советы по снижению его уровня.

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Обучающий онлайн-курс помогает развить навыки самопомощи при стрессе. Все рекомендации основываются на доказательных методиках стресс-менеджмента, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

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Профилактика стресса

Стресс - это защитная реакция организма на внешние раздражители. Она проявляется психически, физически, эмоционально и позволяет адаптироваться к изменениям.

Методы борьбы со стрессом

Для повышения устойчивости психики к неблагоприятным факторам, расширению границ своих психических и интеллектуальных возможностей необходимо овладеть способами и методами управления собой и снятия неблагоприятных последствий стресса и отрицательного эмоционального напряжения. Физическое здоровье и психическое состояние неразрывны и взаимосвязаны.

Физическая активность является физиологическим и эффективным методом регуляции. психики. Физические упражнения приводят к выбросу эндорфинов, помогающих человеку улучшить настроение и чувствовать себя более спокойно. Полезное питание. Сделайте прием пищи спокойной, расслабленной процедурой, не торопитесь. Ограничит потребление алкоголя и кофеина. Такие продукты как авокадо, бананы, чай, цельнозерновые продукты, жирная морская рыба, морковь, орехи, йогурт и шоколад, содержат химические вещества, помогающие организму справляться со стрессом. Соблюдайте режим сна. Сон – это время, когда организм восстанавливается и обрабатывает стресс, которому подвергся в течение дня. Сон позволяет напряженным мышцам расслабиться. Важно, чтобы ночной сон был достаточно продолжительным (7-8 часов) и спокоен. Учитесь сдерживаться, внимательно относитесь к своим мыслям, эмоциям и поведения. В конфликтных ситуациях всегда думайте прежде, чем говорить, нужно уметь промолчать в определенный момент и отказаться от критики. Меняйте мышление с отрицательного на положительное. Необходимо замечать и радоваться простым вещам. Общайтесь с другими людьми. Хорошие отношения с окружающими важны для вашего психического здоровья, ведь они помогают развить чувство принадлежности к группе, дают возможность поделиться положительным опытом с другими и почувствовать эмоциональную поддержку. Говорите о своем состоянии с близкими людьми. Продолжайте учиться. Даже если вы чувствуете, что у вас недостаточно времени или нет необходимости изучать что-нибудь новое. Начните рисовать, фотографировать, готовить новые блюда, совершенствуйте свои умения, развивайте свой потенциал и будьте открыты новому опыту. Помогайте другим. Ученые обнаружили, что доброта и щедрость могут помочь улучшить ваше психическое состояние благодаря созданию положительных эмоций и ощущения важности. Также, когда мы делаем хорошие дела, у нас увеличивается самооценка, уровень эмпатии и сострадания, улучшается настроение.

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