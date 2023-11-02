Антиросійський жест. У РФ образились на Вірменію за її участь в саміті по формулі миру

Російська Федерація сприйняла участь Вірменії в саміті по формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".
Пол це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Марію Захарову, яку цитує російське видання "Комерсант".
"Якщо ви говорите про зустріч на Мальті... , ми розглядаємо як демонстративний антиросійський жест офіційного Єревану",- заявила речниця.
Зокрема Захарова пригадала й те, як:
"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини",- додала спікер.
Саміт формули миру
28 жовтня відбулась третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру. Серед розглянутих питань:
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
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