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Антироссийский жест. В РФ обиделись на Армению за ее участие в саммите по формуле мира

Фото: Мария Захарова, представитель Министерства закондонных дел России (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Пол это сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову, которую цитирует российское издание "Коммерсант".

"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- заявила спикер.

В частности Захарова вспомнила и то, как:

  • в Киев приезжала жена премьер-министра Армении Анна Акопян; 
  • спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине; 
  • премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде.

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения",- добавила спикер.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира,

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