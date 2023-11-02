Антироссийский жест. В РФ обиделись на Армению за ее участие в саммите по формуле мира

"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- заявила спикер.

В частности Захарова вспомнила и то, как:

в Киев приезжала жена премьер-министра Армении Анна Акопян;

спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине;

премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде.

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения",- добавила спикер.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

Ядерная и радиационная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Бесперебойное снабжение продовольствием;

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;

Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира,